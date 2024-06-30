На территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины, - "Укроборонпром"

"На сегодняшний день из всех наших иностранных партнеров именно с Rheinmetall мы больше всего продвинулись. За короткое время мы прошли путь от заключения соглашения и регистрации совместного предприятия в октябре 2023 года до начала работы производственных мощностей. Это был довольно непростой путь, но первые немецкие боевые машины уже восстанавливаются на территории Украины", - сказал он.

Директор "Укроборонпрома" отметил, что в планах дальнейшее развитие и углубление взаимодействия с Rheinmetall. В краткосрочной перспективе Украина намерена перейти к ремонту артиллерийских систем.

Также с Rheinmetall планируется крупный проект - совместное предприятие новейших немецких БМП Lynx. Как отметил Сметанин, это многоцелевая бронированная гусеничная платформа, обладающая большим потенциалом.

"Иностранцы имеют собственные современные технологии, значительно отличающиеся от привычных для нас. Однако украинские профессионалы приобрели большой опыт ремонта бронетехники после повреждений в боях, которых не было со времен Второй мировой войны. Поэтому их освоение не стало проблемой", - добавил он.