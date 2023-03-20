На территории России арестовали активы Volkswagen

Российский суд в понедельник заморозил все активы Volkswagen на территории России. Решение принято по иску местного производителя под названием ГАЗ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Volkswagen был одним из ряда иностранных автопроизводителей, которые приостановили свою деятельность на территории России после того, как западные страны ввели беспрецедентные санкции против Москвы после вторжения в Украину.
Российский автопроизводитель ГАЗ, который по контракту производил автомобили Volkswagen на своем заводе в Нижнем Новгороде, подал в суд на немецкого автопроизводителя за нарушение контракта после того, как Volkswagen расторг соглашение в августе.
ГАЗ оценил свои убытки от расторгнутого контракта почти в 16 млрд рублей (207,79 млн долларов).
Volkswagen пытается продать свой флагманский российский завод в Калуге, к югу от Москвы. Завод мощностью 225 тысяч автомобилей в год был закрыт с марта 2022 года.
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