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Территория заминирована, сотрудников пытают: какая ситуация на ЗАЭС

Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В "Энергоатоме" рассказали о ситуации на Запорожской АЭС, которая ухудшается каждую неделю. Оккупанты минируют территорию вокруг станции, а сотрудники подвергаются пыткам.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Bild.

По словам главы украинской атомной энергетической компании Петра Котина, территория станции заминирована, а в здании реактора существует риск возгорания. Россияне повредили административный корпус, учебный центр, реактор и главный трансформатор одного из блоков.

Как отметил глава "Энергоатома", также на станции расположено много военной техники россиян, а в некоторых из грузовиков могут быть взрывчатки, что, в свою очередь, усиливает опасность возгорания.

"Россияне создали подставную компанию в Москве и назначили директором АЭС своего человека. Прямо сейчас они пытаются заставить сотрудников предприятия подписать трудовые контракты с Россией, согласно которым они будут переведены из украинского агентства по атомной энергии "Энергоатом" в российский "Росатом". Все эти действия незаконны. У персонала есть выбор: либо подписать этот контракт, либо потерпеть избиение или пытку", - сообщил Котин.

Также Котин добавил, что в плену россиян находятся около 100 сотрудников. Один из них погиб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что на ЗАЭС недавно восстановили резервное питание после того, как за последнюю неделю станция дважды теряла доступ к внешнему источнику электричества.

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Российская ФедерацияЗапорожская АЭС