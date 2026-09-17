Территория повышенного риска. Что значит новый статус Киева и какие изменения для бизнеса

Кабмин решил отнести Киев и Киевскую область к территориям повышенного риска. Это было сделано для расширения государственной программы поддержки бизнеса во время войны.

РБК-Украина разбиралось, что изменяет этот статус для жителей и бизнеса Киева и области.

Что такое территория повышенного риска

Территории повышенного риска - это территории, на которые распространяется действие государственной программы страхования военных рисков.

Эти территории определены в постановлении Кабмина №1541. К списку относятся территории (кроме временно оккупированных):

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Николаевской,

Одесской,

Полтавской,

Сумской,

Харьковской,

Херсонской,

Черниговской области.

Теперь в этот список по решению Кабмина добавляются Киев и Киевская область.

Попадание в этот перечень не влечет введение каких-либо новых ограничений или изменение правил повседневной жизни людей, пояснил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко. Это решение, прежде всего, касается бизнеса.

Что значит новый статус для бизнеса

Бизнес, находящийся на территориях повышенного риска, получает дополнительный инструмент защиты своих активов. В частности:

возможность страховать имущество от военных рисков;

государственную компенсацию части стоимости страхования

Кроме того, Кабмин увеличил максимальную компенсацию для одного предприятия с 3 до 5 млн гривен в год и расширил перечень страхуемого имущества. В частности, в перечень добавили горючее, транспорт для его перевозки и хранения.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Андрей Шевчишин, ключевое в этом решении Кабмина - доступ бизнеса к компенсациям в случае повреждения или уничтожения имущества из-за войны.

В то же время, по его словам, пребывание на территории "повышенного риска" не должно повлиять на кредитование или т.п., поскольку банки пользуются другими собственными параметрами.

В чем проблема со страхованием

Главный вопрос на сегодня - источник компенсации страховых премий, отмечал накануне в комментарии РБК-Украина вице-президент Торгово-промышленной палаты Ростислав Коробко.

"Основа страхования военных рисков - перестрахование. Это перестраховочные компании, преимущественно зарубежные, которые реально могут брать на себя военный риск. Таких рисков сейчас практически никто не берет, потому что Киев и Киевская область являются центром проведения террористических атак на бизнес", - объяснял он.

Поэтому, по его мнению, решение правительства по Киеву и Киевской области - не гарантирует и не компенсирует расходы, которые может понести бизнес.

Кроме того, как отметил в комментарии РБК-Украина финансовый аналитик Шевчишин, пока непонятно, есть ли в госбюджете деньги на компенсации бизнесу.

"Есть ли на это деньги в бюджете? Потому что другие направления урезаются с бешеной скоростью", - резюмировал он.