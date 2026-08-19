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У Терехова думают о выходе на уровень всеукраинской политики, - источники

13:51 19.08.2026 Ср
2 мин
Стали известны политические планы в команде мэра Харькова
aimg Юлия Бойко
У Терехова думают о выходе на уровень всеукраинской политики, - источники Игорь Терехов (фото: Getty Images)
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У мэра Харькова Игоря Терехова, несмотря на отказ занять правительственный пост во время недавней перезагрузки Кабмина, есть перспективы закрепиться в общеукраинской политике путем создания собственной партии.

Об этом рассказали информированные источники РБК-Украина, говорится в материале "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее".

В частности, Терехов был одним из тех, с кем президент Владимир Зеленский проводил встречи сразу после оглашения об отставке Юлии Свириденко с премьерской должности.

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Следовательно, и сам Терехов в СМИ и соцсетях фигурировал в качестве кандидата на высокую должность в новом Кабмине.

"Впрочем, он остался в Харькове - по достаточно очевидным соображениям. Без наличия собственной опоры в Верховной раде (а Терехову взять ее было неоткуда) любой глава правительства обречен оставаться во взвешенном состоянии. Поле для его маневра априори ограничено, а регулярные конфликты у премьера нацелены депутатским корпусом неотвратимые", - говорится в материале РБК-Украина.

Кроме того, поскольку на сегодняшний день перспективы проведения выборов не просматриваются, переход с местного уровня власти на центральный мог бы стать политическим фальстартом. А также вызвать непонимание у самих харьковчан.

"Впрочем, по информации приближенных к Терехову источников РБК-Украина, городской политикой горизонты планирования у мэра все же не ограничиваются. И в его команде всерьез нацелились на переход на уровень национальной политики, примеряясь к фактически вакантной в Украине левоцентристской нише", - отмечается в публикации.

Ранее стало известно, на каком месте по уровню доверия по опроса КМИС оказался мэр Харькова.

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