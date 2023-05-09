RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Терехов рассказал, когда ожидается новая волна возвращений жителей в Харьков

Фото: мэр Харькова Игорь Терехов (wikipedia org)
Автор: Наталия Гурковская

Новая волна возвращений жителей в Харьков, где живет 1,1 млн человек, состоится после открытия в городе школ и садов.

Такое предположение высказал мэр Харькова Игорь Терехов во время пресс-конференции, пишет РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Мы должны понимать, что люди будут возвращаться. Волна возвращений будет тогда, когда у нас будут открыты школы, детские сады, когда людям будет, где работать", - рассказал он.

Но, по его словам, "не все зависит от нас, а от ситуации по безопасности" в городе.

"Я хоть сейчас открыл бы школы, но не могу, потому что С-300 летит 35-40 секунд", - добавил Терехов.

Как сообщалось, в понедельник, 8 мая, российские войска нанесли удары по Харькову. Позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что по предварительной информации ГСЧС, все ракеты "обошли" Харьков и пришлись на пригород.

Уже сегодня, 9 мая, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по Харьковскому району враг ударил 8 ракетами С-300.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков