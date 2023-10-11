Терехов рассказал, планируют ли возвращать платный проезд в метро Харькова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова на пресс-конференции, которого цитирует "Суспільне" .

Он отметил, что решение о возврате или невозврате платного проезда в метро будет принято исходя из возможностей городского бюджета и объема субвенций из государственного бюджета на следующий год.

При этом, по словам Терехова, "нагрузка большая, рано или поздно нам придется, учитывая все, вводить платный проезд".

"Я говорил, что будем удерживать до определенных возможностей. Когда у нас не будет возможности, да - я откровенно скажу харьковчанам и тем, кто приехал сегодня в Харьков, это тоже наши харьковчане, что возможности такой нет, мы переходим на платный проезд. Но все льготы, которые были до начала войны, они будут сохранены", - сказал он.

Мэр Харькова отметил, что при формировании бюджета власти понимают, что в настоящее время на удержание общественного транспорта выделяется 171 млн гривен каждый месяц. Речь идет о трамваях, троллейбусах и метрополитене. Средства направляются на оплату электроснабжения, заработную плату и техническое обслуживание.

По его словам, власти хотели бы повысить интенсивность движения в метро, но для этого нужен подвижной состав. Так, Харьков договорился с городом-побратимом Варшавой о получении двух поездов.

Он отметил, что в настоящее время городские власти также проводят тендер на закупку подвижного состава метрополитена на 45 млн евро.

"Также у нас идут тендеры, которые будут определять победителей, кто нам будет поставлять уже новые поезда. И это международные корпорации, у нас есть на это средства от наших международных партнеров, банковских учреждений. В следующем году у нас будет тендер, и будем работать над тем, чтобы начать строительство депо. Впервые в Украине у нас будет построено под землей электродепо", - сказал Терехов.

При этом от строительства новых станций Харьков не отказывается.

"Две станции метрополитена, как мы планировали, так мы и будем строить. Очень много международных строительных компаний, которые хотят принять участие в этом тендере", - добавил он.

Метро в Харькове

Отметим, что харьковское метро приостановило работу после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года. Впрочем, уже в мае метрополитен начал снова работать. При этом пассажиры могут пользоваться им бесплатно.

Добавим, что в метрополитене Харькова также проходят занятия для школьников. Ведь это место безопасно для детей в случае атак россиян.

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