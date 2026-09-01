Терехов презентовал законопроект о новой системе поддержки ВПЛ

От статуса к комплексной системе поддержки

Данный документ, разработанный АПМГ, предлагает создать целостную государственную политику поддержки вынужденных переселенцев.

Он предусматривает замену фрагментированной системы комплексным маршрутом помощи – от эвакуации к обеспечению жильем, работой и социальными услугами.

"Государство должно не просто зафиксировать статус ВПЛ и назначить переселенцу отдельную выплату, а провести человека по всему маршруту от момента эвакуации до нормальной жизни, с жильем, работой, образованием для детей, социальными и медицинскими услугами", - подчеркнул Харьковский городской голова и глава АПМГ во время онлайн-встреч Украины".

По его словам, законопроект сформирован на основе реальных потребностей людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома.

Сегодня Харьков приютил 222 тыс. внутренне перемещенных лиц, среди которых более 28 тысяч – дети.

"Совершенно другое - видеть людей, которые сбежали от войны с одним чемоданом, потеряли жилье, работу, обычную жизнь и теперь вынуждены все начинать снова", - подчеркнул Терехов.

Новый статус и равные права для детей

Одним из ключевых предложений законопроекта является введение термина "вынуждено внутренне перемещенное лицо", который подчеркивает, что люди покинули свои дома не по собственной воле, а из-за войны войны, оккупации, обстрелов и угрозы жизни.

Также документ предлагает признавать внутриперемещенными детей, которые родились уже после перемещения семьи. В настоящее время действующее законодательство фактически не придает им такой статус.

"Не может быть ситуации, когда двое детей из одной семьи имеют разный объем прав. И все лишь потому, что один ребенок родился до эвакуации, а другой уже после вынужденного переезда", - отметил мэр Харькова.

Жилищные решения: от временного размещения до долгосрочного обеспечения

Законопроект предлагает перейти от временного размещения к долгосрочным жилищным решениям. Среди них – социальное и коммунальное жилье, компенсация за утраченное жилье, льготное кредитование и субсидия на аренду.

Отдельно предлагается урегулировать ситуацию людей, которые формально имеют жилье, но не могут им пользоваться из-за боевых действий или оккупации.

Терехов отметил, что им могут предоставить право добровольно отказаться от такого имущества или доли в пользу государства в обмен на компенсацию. Это позволит получить сертификаты на покупку жилья в безопасных регионах.

Финансовая поддержка без излишней бюрократии

Документ также предусматривает повышение помощи ВПЛ до уровня базовой социальной помощи, которая составляет 4500 грн. В течение первых шести месяцев после перемещения выплаты предлагается предоставлять без учета доходов семьи.

Городской голова Харькова отметил, что только что выехавший из-под обстрелов человек не должен сразу доказывать государству свое право на помощь.

Также предлагается просмотреть имущественные критерии. В частности, не прекращать выплаты из-за приобретения квартиры без ремонта, недостроенного дома или земельного участка стоимостью до 2 млн. грн., а также через депозит до 2 млн. грн.

В случае прекращения выплат человек должен получить причину решения и информацию об его обжаловании не позднее 10 дней.

Единая система поддержки и трудоустройства

Еще представленный законопроект предусматривает единую систему сопровождения ВПЛ – от перемещения до интеграции в новой общине или возвращения домой.

Для этого предлагается создать логистический центр, координирующий вопросы жилья, социальных услуг, трудоустройства, переквалификации, образования и медицины.

Также предполагается принцип "единого окна", чтобы люди не подавали одни и те же документы в разные учреждения.

Для трудоустройства ВПЛ предлагается привлекать частные агентства занятости. За трудоустройство человека они получат одну минимальную зарплату, а еще две - если работник проработает у работодателя минимум шесть месяцев. Для дефицитных отраслей предусмотрены повышенные коэффициенты.

По словам Терехова, задача системы - не сделать ВПЛ постоянными получателями помощи, а помочь им как можно быстрее вернуть самостоятельность.

Отдельно предлагается поддержка пожилых людей, лиц с инвалидностью и нуждающихся в постоянном уходе, в частности финансирование стационарного ухода по принципу "деньги ходят за человеком".

По итогам встречи участники договорились создать рабочую группу по доработке законопроекта. После этого документ планируют подать на рассмотрение профильного комитета Верховной Рады, а затем - в парламент.