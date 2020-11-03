Теракт у Відні: нападник достроково вийшов на свободу у справі про тероризм

Фото: теракт у Відні (Georg Hochmuth)

Один з виконавців теракту у Відні (Австрія), якого поліція ліквідувала, достроково вийшов на свободу у справі про тероризм. Він був заарештований, оскільки намагався виїхати до Сирії для участі в бойових діях.

Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

Повідомляється, що головний підозрюваний Фейзулай Куйтим, будучи прихильником "Ісламської держави", намагався виїхати до Сирії, щоб долучитися до терористів. У квітні 2019 року він отримав за це 22 місяці в'язниці, але достроково вийшов на свободу в грудні.

За інформацією Kronen Zeitung, Куйтим незадовго до теракту у Відні приніс присягу на вірність новому голові терористичної організації ІД Абу Ібрагіма аль-Хашимі аль-Кураіші. Під час нападу у нього були пістолети і мачете, а також фейковий пояс шахіда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв теракту у Відні збільшилося до п'яти осіб.

Після теракту єврейська громада Австрії прийняла рішення закрити всі синагоги в країні. Крім синагог, закрили кошерні ресторани, супермаркети та школи. Також влада рекомендує залишатися вдома всім членам єврейської громади.