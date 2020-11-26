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Теракт у Відні: Австрія посилює заходи безпеки в церквах

Четвер 26 листопада 2020 16:14
Теракт у Відні: Австрія посилює заходи безпеки в церквах
Фото: поліція (facebook.com innenministerium)
Автор: Андрій Козловський

Влада Австрії посилює заходи безпеки в церквах, щоб не допустити нові теракти з боку ісламістських бойовиків. Релігійні будівлі охоронятиме поліція.

Про це повідомляє Reuters.

Нападник, 20-річний чоловік, який народився і виріс у Відні, був застрелений поліцією після стрілянини по перехожих і барах 2 листопада. Тоді бойовик вбив чотирьох людей. Австрія проводить розслідування щодо 21 людини, 10 осіб перебувають під вартою за підозрою в причетності до нападу.

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив, що результати розслідування теракту, показують, що злочинець, ймовірно, навмисно шукав жертв у церквах.

"Тому з сьогоднішнього дня буде посилена охорона церковних об'єктів", - сказав він, додавши, що мета полягає в тому, щоб захистити їх від нападів наслідувачів теракту 2 листопада напередодні Різдва.

Нагадаємо, відповідальність за вчинення теракту в Відні взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Також РБК-Україна писало, що після теракту у Відні, австрійська влада вирішила закрити всі синагоги на території країни.

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