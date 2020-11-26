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Теракт в Вене: Австрия усиливает меры безопасности в церквях

Четверг 26 ноября 2020 16:14
Теракт в Вене: Австрия усиливает меры безопасности в церквях
Фото: полиция facebook.com innenministerium)
Автор: Андрей Козловский

Власти Австрии усиливает меры безопасности в церквях, чтобы не допустить новые теракты со стороны исламистских боевиков. Религиозные здания будет охранять полиция.

Об этом сообщает Reuters.

Нападавший, 20-летний мужчина, который родился и вырос в Вене, был застрелен полицией после стрельбы по прохожим и в барах 2 ноября. Тогда боевик убил 4 человек. Австрия проводит расследование в отношении 21 человека, 10 человек находятся под стражей по подозрению в причастности к нападению.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что результаты расследования теракта, показывают, что преступник, вероятно, намеренно искал жертв в церквях.

"Поэтому с сегодняшнего дня будет усилена охрана церковных объектов", - сказал он, добавив, что цель состоит в том, чтобы защитить их от нападений подражателей теракта 2 ноября накануне Рождества.

Напомним, ответственность за совершение теракта в Вене взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Также РБК-Украина писало, что после теракта в Вене, австрийская власть решила закрыть все синагоги на территории страны.

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