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Теракт у Новій Зеландії: нападник перед атакою надіслав лист прем'єру

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 16:08
Теракт у Новій Зеландії: нападник перед атакою надіслав лист прем'єру
Фото: місце теракту в Новій Зеландії (twitter com SirJadeja)

Стрілок надіслав "маніфест" за декілька хвилин до нападу

За декілька хвилин до вчинення теракту у Новій Зеландії нападник надіслав лист зі своїм "маніфестом" на електронну пошту офісу прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, лист з "маніфестом" від передбачуваного нападника Брентона Тарранта надійшов на електронну пошту офісу прем'єр-міністра Нової Зеландії за декілька хвилин до вчинення атаки. Проте прем'єр-міністр лист не бачила, так як поштою користуються лише працівники офісу.

Зазначається, що про "маніфест" стрілка стало відомо відразу після вчинення атаки на мечеть у Крайстчерчі. Текст з 87-и сторінок, який містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї, був поширений у соціальних мережах.

Нагадаємо, що окружний суд Крайстчерча залишив імовірного організатора теракту в Новій Зеландії Брентона Тарранта під вартою. Таррант залишиться під вартою до 5 квітня.

РБК-Україна писало, що у справі про теракт в Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб. Спочатку повідомлялося про затримання чотирьох, проте пізніше одного відпустили після того, як з'ясувалося, що чоловік хотів взяти участь у поліцейській спецоперації.

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня. У Крайстчерчі невідомі влаштували стрілянину в мечетях Аль-Нур і Лінвуд, в результаті чого, за останніми даними, загинули 50 осіб. Ще десятки віруючих отримали поранення. Після теракту тривають перевірки, а поруч з мечетями також було виявлено багато вогнепальної зброї.

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