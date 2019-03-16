Теракт у Новій Зеландії: нападник перед атакою надіслав лист прем'єру

Фото: місце теракту в Новій Зеландії (twitter com SirJadeja)

Стрілок надіслав "маніфест" за декілька хвилин до нападу

За декілька хвилин до вчинення теракту у Новій Зеландії нападник надіслав лист зі своїм "маніфестом" на електронну пошту офісу прем'єр-міністра країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, лист з "маніфестом" від передбачуваного нападника Брентона Тарранта надійшов на електронну пошту офісу прем'єр-міністра Нової Зеландії за декілька хвилин до вчинення атаки. Проте прем'єр-міністр лист не бачила, так як поштою користуються лише працівники офісу.

Зазначається, що про "маніфест" стрілка стало відомо відразу після вчинення атаки на мечеть у Крайстчерчі. Текст з 87-и сторінок, який містить у собі антимігрантські та антимусульманські ідеї, був поширений у соціальних мережах.

Нагадаємо, що окружний суд Крайстчерча залишив імовірного організатора теракту в Новій Зеландії Брентона Тарранта під вартою. Таррант залишиться під вартою до 5 квітня.

РБК-Україна писало, що у справі про теракт в Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб. Спочатку повідомлялося про затримання чотирьох, проте пізніше одного відпустили після того, як з'ясувалося, що чоловік хотів взяти участь у поліцейській спецоперації.

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня. У Крайстчерчі невідомі влаштували стрілянину в мечетях Аль-Нур і Лінвуд, в результаті чого, за останніми даними, загинули 50 осіб. Ще десятки віруючих отримали поранення. Після теракту тривають перевірки, а поруч з мечетями також було виявлено багато вогнепальної зброї.