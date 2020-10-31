Теракт в Ніцці: правоохоронці затримали трьох підозрюваних

У Франції затримали третього підозрюваного в скоєнні теракту в Ніцці, у результаті якого загинули три людини. Його затримали в п'ятницю.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела в правоохоронних органах Франції.

"Третій арешт відбувся в п'ятницю і пішов за іншим у той же день і попереднім в четвер. Щонайменше двоє з затриманих, включаючи одного жителя Ніцци, перебували під слідством за підозрою в контактах з нападником", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні в Ніцці чоловік з ножем скоїв напад на людей в соборі, в результаті чого загинули три людини. Нападник імовірно пов'язаний з радикальним ісламізмом.

За словами головного прокурора Жан-Франсуа Рікара, терорист, який є вихідцем з Тунісу, 1999 року народження. В Європу він потрапив у вересні 2020 як нелегальний мігрант. Джерела в туніської службі безпеки розкрили його ім'я - Браім Ауіссауі. За даними слідства, терорист прибув в Ніццу перед самим нападом.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, буде посилена охорона шкіл і церков.