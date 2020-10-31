Теракт в Ницце: правоохранители задержали троих подозреваемых

Во Франции задержали третьего подозреваемого в совершении теракта в Ницце, в результате которого погибли три человека. Его задержали в пятницу.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правоохранительных органах Франции.

"Третий арест состоялся в пятницу и последовал за другим в тот же день и предыдущим в четверг. По меньшей мере двое из задержанных, включая одного жителя Ниццы, находились под следствием по подозрению в контактах с нападавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Ницце мужчина с ножом совершил нападение на людей в соборе, в результате чего погибли три человека. Нападавший предположительно связан с радикальным исламизмом.

По словам главного прокурора Жан-Франсуа Рикара, террорист является выходцем из Туниса, 1999 года рождения. В Европу он попал в сентябре 2020 как нелегальный мигрант. Источники в тунисской службе безопасности раскрыли его имя - Браим Ауиссауи. По данным следствия, террорист прибыл в Ниццу перед самим нападением.

Помимо теракта в Ницце, во Франции предотвратили еще несколько нападений, в частности, в Авиньоне, Лионе и пригороде Парижа. В стране объявили максимальный уровень террористической угрозы, будет усилена охрана школ и церквей.