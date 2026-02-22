RU

Теракт во Львове: у Зеленского заговорили об ограничении Telegram

Фото: мессенджер в Украине могут заблокировать (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Работу мессенджера Telegram и других анонимных платформ в Украине во время войны могут ограничить. Такое предложение прозвучало после теракта во Львове, исполнительницу которого завербовали именно через эту соцсеть.

Как передает РБК-Украина, об этом в Telegram заявила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

Читайте также: Во Львове произошел теракт: пострадали более десятка человек, среди них правоохранители

По ее словам, теракт во Львове снова актуализировал вопрос функционирования таких сервисов как Telegram в украинском информационном пространстве.

Верещук отметила, что враг системно использует этот мессенджер для вербовки исполнителей, координации их действий и организации терактов.

"Это очередное напоминание нам подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны. Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать", - заявила она.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремели взрывы. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, повлекший тяжкие последствия.

По данным следствия, в 00:30 на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина. По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв, а по прибытии второго - раздался еще один.

В результате взрывов поврежден служебный автомобиль патрульной полиции и гражданское транспортное средство.

По состоянию на утро было известно, что в результате взрывов пострадали правоохранители и погибла по меньшей мере одна женщина-полицейская.

Уже днем правоохранители задержали женщину, которая может быть причастна к взрывам во Львове. Согласно основной версии, заказчиком теракта является Россия.

