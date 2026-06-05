Теракт на "Новой почте" в Киеве: депо временно закрыли

Сегодняшний взрыв в Киеве, который квалифицировали как теракт, произошел в сортировочном центре "Новой почты" в Киеве. Работа депо временно приостановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

"5 июня около 04:15 на территории сортировочного депо Новой почты в Киеве произошел взрыв, в результате которого возникло возгорание", - сообщили в компании.

Отмечается, что на место оперативно прибыли спасатели, работники экстренных служб и правоохранительных органов. Пожар локализован и ликвидирован.

В результате взрыва погиб 58-летний работник "Новой почты" Иван Жаркий. Еще двое сотрудников - 41-летний Вадим Проценко и 37-летний Денис Карачев - получили травмы и находятся под наблюдением медиков.

"Мы на постоянной связи с их семьями и предоставляем всю необходимую помощь и поддержку. Компания также возьмет на себя организацию похорон погибшего коллеги", - отметили в "Новой почте".

Фото: погибший работник "Новой почты" Иван Жаркий (t.me/novapostcorp)

Работа объекта временно приостановлена. На месте продолжаются следственные действия и работа профильных служб для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

"Новая почта" полностью сотрудничает с правоохранительными органами и спасательными службами. До завершения официального расследования компания воздерживается от комментариев относительно возможных причин инцидента", - добавили в компании.

Читайте также: Взрыв на почтовом терминале в Киеве квалифицировали как теракт