Теракт в Оленівці: сім'ї військовополонених вийшли на акцію в Києві (фото)

Сьогодні, 4 серпня 2022 року, в Києві пройшла акція для привернення уваги світової громадськості до теракту в Оленівці (Донецька область), в якому загинули понад 50 українських військовополонених.

Акція пройшла за ініціативи родичів полонених захисників "Азовсталі". Перфоманс під назвою "Оленівка - новий Освенцим" в тому числі був спрямований на те, щоб гуманітарні організації Червоний Хрест і Червоний Півмісяць зробили все, щоб отримати доступ до військовополонених на окупованому Донбасі і забезпечити їхню безпеку.

Нагадаємо, теракт в Оленівці стався вранці 29 липня 2022 року. На даний момент відомо про загибель щонайменше 53 українських полонених. Російська сторона звинувачує Україну в нібито застосуванні HIMARS, але Київ заперечує удари по колонії.

Військові експерти сходяться на думці, що росіяни самі застосували термобаричні боєприпаси. Напередодні Червоний Хрест зробив заяву про те, що не давав гарантії безпеки українським полоненим, коли вони виходили з маріупольської "Азовсталі".

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