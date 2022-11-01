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Теплоснабжение в киевских домах возобновят до конца суток, - Кличко

Фото: до конца суток в Киеве возобновят теплоснабжение (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

До конца суток вторника, 1 ноября, в Киеве должны возобновить теплоснабжение в тех домах, где оно исчезло после российских обстрелов критической инфраструктуры.

Об этом заявил городской голова Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина, ссылаясь на эфир телеканала "Киев".

"До конца суток возобновят теплоснабжение в домах, где оно исчезло", - сказал Кличко.

Отметим, что тепло в домах некоторых киевлян исчезло после очередного массированного ракетного удара по энергетической инфраструктуре в понедельник, 31 октября. Тогда оккупанты выпустили 55 ракет.

Перебои возникли и со светом, поэтому сейчас в столице действуют отключения электроэнергии по стабилизационному графику.

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