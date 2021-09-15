Теплокомуненерго повинні зробити все, щоб в будинках українців було тепло взимку, - експерт

"Звичка сподіватися на дешевий ресурс держави залишилася. Тому простіше говорити, що ціна від НАК "Нафтогаз" змусить підвищити вартість ккал на 40%. Але це відверта брехня. За розрахунками експертів, зміна вартості енергоресурсів на опалювальний сезон 2021/2022 рр. в порівнянні з діючою ціною може викликати необхідність підняття тарифу в середньому на 10%", - зазначив експерт.

За його словами, ціна газу не завжди впливає на цифри в платіжках населення. Наприклад, в 2020 році при дії режиму ПСО середня ціна газу для ТКЕ знизилася в порівнянні з 2019 роком майже на 30%, однак це не вплинуло на вартість послуг з теплопостачання. З іншого боку, Харківська міська рада вже заявила, що не планує підвищувати тарифи на тепло для населення в опалювальний період, хоча основні підприємства теплокоммуненерго міста працюють з "Нафтогаз Трейдинг".

"Не відповідає дійсності і твердження про "дискримінаційні" умови трирічного контракту. Договір у відкритому доступі. Він є стандартним. При його підготовці пішли на істотні поступки виробникам тепла, наприклад, позбавили необхідності нести відповідальність за небаланси, тобто чітко прогнозувати свої витрати. Угода містить тільки загальноприйняті в угодах вимоги по платіжній дисципліні. Нарікання, що ТКЕ не можуть платити за газ через борги держави, виглядають, як мінімум, неправдиво", - зазначив Мурашко.

Він підкреслив, що найбільш активно суспільству намагаються нав'язати думку про те, що стримати тарифи на тепло допоможе продаж газу українського видобутку підприємствам ТКЕ без посередництва "Нафтогаз Трейдинга".

"Ця історія мусується не один рік під різним соусом. Така ініціатива має на меті тільки одне - отримати безконтрольний доступ до дешевого газу "Укргазвидобування", який можна дорого продати за кордон або промисловості. Тому таке "покращення" не може вплинути на ціну енергоносіїв, адже маржа трейдера поки мінімальна. Якщо взяти витрати на закачування і зберігання газу, то її, напевно, взагалі не буде", - упевнений експерт.