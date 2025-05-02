Тепло сбегает: в Украину после выходных придет резкое похолодание

В ближайшее время украинцев ожидают погодные "колебания". Тепло сменится кратковременными дождями с грозами и похолоданием.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
В течение следующих трех суток погоду в большинстве областей Украины будут предопределять:
Температура воздуха, по словам эксперта, также будет колебаться.
"В течение выходных дней с юго-запада Европы к нам распространится теплая воздушная масса. Там будут более высокие значения температуры", - рассказала Птуха.
В целом по Украине завтра (в субботу, 3 мая) ожидается такая температура:
В Киеве и в Киевской области 3 мая ночью и в первой половине дня - без осадков. Во второй половине дня завтра может быть кратковременный дождь.
Температура воздуха ночью - 6-8 градусов тепла, днем - 20-22°C.
В воскресенье, 4 мая, в целом по Украине ожидается:
В Киеве и в Киевской области послезавтра - еще теплее.
"Но дождики, опять же, могут быть. Ночью - небольшие. Днем - умеренный кратковременный дождь и гроза. Такая настоящая майская погода", - отметила синоптик.
Ночью ожидается - 12-14°C, днем - 25-27°C.
С понедельника, 5 мая, погода в Украине будет несколько меняться - из-за поступления воздушной массы с северо-запада.
"Уже в понедельник изменятся воздушные потоки и дневная температура воздуха снизится в результате поступления порции прохлады с северо-запада", - уточнила представительница УкрГМЦ.
В столичном регионе погода будет "чередоваться": "то солнышко выглянет, то снова дождевые облака могут быть, и температура ночью уже на понедельник 10-12°C, днем - 16-18°C".
В целом же по Украине (кроме юго-востока) ожидаются дожди. Местами - грозы.
Украинцев предупреждают также и о снижении дневной температуры воздуха до 17-23°C (в западных областях - даже до 11-16°C).
В течение вторника-среды (6-7 мая) также вероятны дожди, местами - грозы.
Без осадков погода ожидается:
"Температура сильных колебаний не претерпит, однако и прогревания интенсивного пока не будет (оно вероятно лишь в некоторых южных и восточных областях)", - сообщила Птуха.
По ее словам, ночь остается в среднем на уровне 7-13°C (прохладнее всего будет в северных и западных областях - всего 2-8°C).
Днем температура воздуха ожидается:
"Насчет заморозков... каких-то интенсивных быть не должно - возможно местами где-то на почве могут быть, однако будем это уточнять уже с приближением этих дат (6-7 мая). Еще нужно будет смотреть", - рассказала эксперт.
Она объяснила, что это будет зависеть от прояснений - уровня облачности.
В завершение представительница УкрГМЦ отметила, что "в дальнейшем (после 7 мая, - Ред.) ситуация более так стабилизируется, но, опять же, сильного не будет прогревания пока что".
"То есть такая, более сдержанная весенняя погода", - отметила Птуха.
Согласно предварительному прогнозу, в конце следующей недели ночью ожидается около 2-8 градусов тепла. Днем - 10-16°C.
Самыми теплыми при этом остаются юг и восток. Там ночью - 7-13°C, а днем - 16-23°C.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему сейчас снижение температуры воздуха до нуля градусов по Цельсию и ниже считается потенциально опасным погодным явлением - заморозком.
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