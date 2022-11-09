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Тепло еще продержится. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Среда 09 ноября 2022 16:21
Тепло еще продержится. Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра Фото: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра 10 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 10 ноября, в Украине будет тепло и солнечно. Дождей ожидать не приходится, кроме западных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз в Facebook синоптика Наталки Диденко.

"10 ноября красивая теплая погода в Украине будет продолжаться. И завтра будет повод порадоваться солнцу или просто сухой погоде. И только в западных областях атмосферный фронт организует привычную осеннюю погоду - облачно и временами дожди", - рассказала она.

По словам синоптика, температура воздуха в Украине в течение дня четверга будет колебаться в пределах +9…+14 градусов.

"В Киеве 10 ноября будет без дождя, около +10 градусов - хорошая погода", - добавила Диденко.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придут холода.

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