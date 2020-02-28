Тепло та малохмарно: прогноз на вихідні

На вихідних погода в Україні буде переважно малохмарною та теплою, повітря місцями прогріється до +11. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз на 29 лютого

Останній день лютого відзначиться сприятливою малохмарною погодою на всій території країни. У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +5 до +9 градусів, у південних та південно-східних областях термометри покажуть до +11.

Вночі температура повітря в середньому буде в межах 0...-4 градусів, на півдні стовпчики термометрів коливатимуться від 0 до +3.

Прогноз на 1 березня

Перший день весни принесе незначні дощі у Львівську, Волинську та Закарпатську області. Температура повітря коливатиметься від +6 до +9 на майже всій території країни. У південних, Закарпатській та Івано-Франківській областях термометри покажуть до +10...+11 градусів.

Вночі похолодає у всіх областях. Синоптики прогнозують нічну температуру в межах 0...-4 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про погіршення погоди у деяких областях України сьогодні, 28 лютого. У Херсонській та Запорізькій областях пориви вітру вночі можуть досягти 24 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.