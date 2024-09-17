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Тепло, как в августе: в Киеве обновлен четвертый температурный рекорд за три дня

Фото: Температурный рекорд зафиксирован 17 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Киеве за последние три дня зафиксировано четыре температурных рекорда. По климатической норме температура воздуха отвечает с начала августа.

По данным климатологов, 16 сентября в Киеве минимальная температура воздуха оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,5 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 1955 превышено на 0,9 градусов.

Кроме того, минимальная температура воздуха 15 сентября в Киеве оказалась самой высокой для этого дня и снизилась лишь до 19,4 градуса. Предыдущее рекордное значение 1909 превышено на 1,9 градусов. Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой для этой даты и составила 23,3 градуса, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 1909 года на 0,2 градуса, а климатическую норму - на 7,7 градуса.

Минимальная температура воздуха 14 сентября в столице оказалась самой высокой для этого дня, ведь она не опустилась ниже 17,1 градуса тепла. Предыдущее рекордное значение 2011 превышено на 0,6 градусов.

Всего с начала месяца уже установлено семь температурных рекордов.

Напомним, сентябрь в Киеве начался с температурных рекордов. В частности, день 3 сентября стал самым теплым днем истории наблюдений. среднесуточная температура воздуха 3 сентября в столице достигла 24,5 градуса тепла.

Средняя температура воздуха лета 2024 года в Киеве составила 23,0 градусов тепла, что на 2,6 градуса выше климатической нормы. Лето заняло вторую позицию после лета 2010 года (23,7 градуса) среди самых теплых в столице с 1881 года. За лето установлено 18 температурных рекордов.

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