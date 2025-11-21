Тепло и модно: Валентина Хамайко показала идеальные свитеры для зимы

Какие "луки" выбрала Хамайко

Свитер с воротником поло в полоску

На одном из снимков она предстала в трикотажном комплекте, состоящем из свитеров с воротником поло, один из которых она накинула на плечи.

Пастельная палитра - кремовый, светло-серый и нежный голубой - гармонично сочетается с осенним пейзажем.

Нижний свитер с воротником-поло придает классическую непринужденность, а полосатый акцент придает многослойность и практичность. Материал выглядит мягким и теплым, что делает комплект идеальным для прогулок в парке.

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Светло-бежевый свитер с высоким горлом

Для другого лука Хамайко выбрала объемный свитер цвета слоновой кости с высоким воротом-гольфом и широкими ребристыми манжетами.

Такой крой создает чувство уюта и элегантности, гармонируя с естественным осенним фоном. Светлый свитер контрастирует с темными брюками, подчеркивая современный и одновременно классический стиль телеведущей.

Валентина Хамайко показала теплый свитер на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Серый свитер

Еще один вариант - укороченный свитер-водолазку светло-серого оттенка. Легкий крой и нейтральная цветовая гамма придают образу современности и легкости, а мелкие детали как кожаная нашивка на поясе подчеркивают качество и бренд одежды.

Таким образом Валентина Хамайко демонстрирует, что стильный и уютный осенний гардероб может быть одновременно практичным и модным.

Хамайко показала свитера на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

С чем носить свитера зимой

Хамайко показывает, что этот элемент гардероба можно легко адаптировать к зимним условиям.

В холодную погоду объемный свитер или гольф с высоким воротником можно сочетать с теплыми брюками из шерсти, юбками миди и зимними сапогами на плоской подошве или каблуке.

Многослойность также остается актуальной: на свитер можно накинуть кардиган, пальто или пуховик нейтрального оттенка, что придаст образу уют и стиль. Аксессуары, такие как шарфы из мягкой шерсти, шапки и перчатки в пастельных или классических тонах, подчеркнут гармонию образа.

Хамайко задает тренды (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Для более торжественного вида свитер можно сочетать с узкими брюками или юбками-"карандаш", дополнив комплект элегантной обувью и аксессуарами.

Светлые оттенки трикотажа хорошо смотрятся в контрасте с темными брюками, красными или коричневыми аксессуарами, а яркие детали придают образу праздничного настроения даже в серые зимние дни.

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)