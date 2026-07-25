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Тепло и дожди с грозами: какой будет погода в Украине 26 июля

14:41 25.07.2026 Сб
1 мин
В каких регионах не будет дождя?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 26 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В воскресенье, 26 июля, в Украине местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура поднимется до +29°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, в Луганской и Донбассе значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 24-29°, в восточных областях 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.

Напомним, ранее на этой неделе синоптики предупреждали о магнитных бурях в конце июля.

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