Тепло и дожди с грозами: какой будет погода в Украине 26 июля

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В восточных областях, местами в Приазовье и Крыму кратковременные дожди, грозы, в Луганской и Донбассе значительные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°; днем 24-29°, в восточных областях 20-25°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 17-22°.

Фото: какой будет погода в Украине 26 июля (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируется переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 24-29°; в Киеве ночью 14-16°, днем 26-28°.