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Тепло, но не без зимних "сюрпризов". Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Украина, Суббота 03 февраля 2024 13:53
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Тепло, но не без зимних "сюрпризов". Синоптики дали прогноз на завтра в Украине Фото: синоптики дали прогноз на завтра в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Несмотря на то, что даже ночью завтра в Украине будут плюсы, почти весеннюю погоду испортят мокрый снег с налипанием и дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Зимние "сюрпризы"

Завтра ожидаются временами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, ночью в восточных областях умеренный мокрый снег с дождем, иногда налипание мокрого снега.

Тепло, даже ночью

Температура ночью 0-5° тепла; днем 3-8°, в южной части до 11°, на севере Левобережья 0-5° тепла.

В Карпатах мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица, на дорогах гололедица; температура в течение суток около 0°С.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с.

Тепло, но не без зимних &quot;сюрпризов&quot;. Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в феврале 2024 в Украине

Средняя месячная температура в феврале 2024 прогнозируется от 4° мороза до 2° тепла. В южных, восточных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму на 1-1,5° выше нормы, на остальной территории Украины - близко к норме.

При этом, по данным народного синоптика, в начале месяца в Одесской и Крыму возможно прогревание воздуха в дневные часы выше +10, а ближе к середине февраля не исключены значения 15-20 градусов тепла в отдельные дни.

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