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Тепло, но ненадолго. Синоптик дала прогноз погоды на первый день весны

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Весна придет в Украину с солнцем, сухой погодой и теплом. Правда, уже скоро следует ожидать похолодания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Температура воздуха в течение дня составит +7...+12 градусов, в западных областях +12...+19 градусов, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской местами +7...+10 градусов", - рассказала она.

Кроме этого, 1 марта осадков в Украине не будет.

"Ветер - юго-восточный, умеренный, на западе временами порывистый, до сильного. В Киеве весна начнется с птичками, солнцем, свежей прохладной ночью и теплым днем, до +10 градусов!" - добавила синоптик.

Небольшое похолодание в Украине

По прогнозу Диденко, увеличение облачности и небольшое похолодание, по предварительным прогнозам, ожидается с 6 марта.

Погода в Украине в марте 2024

По данным синоптиков, средняя месячная температура в марте 2024 прогнозируется в пределах +1...+7 градусов. Это на 1...2 градусов выше нормы.

Добавим, что пока метеорологи не зафиксировали начало метеорологической весны. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

Напомним, Тимко III, главный сурок-синоптик Харьковской области, дал свой прогноз на весну 2024. Пушистый метеоролог предсказал, что весна будет только через шесть недель. Подробнее - в материале.

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