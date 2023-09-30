Тепло, но местами сильный ветер: прогноз погоды на 1 октября
Погода в Украине завтра, 1 октября, будет теплой. Однако местами ожидаются дожди и шквальные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Погода в Украине
Завтра в Украине облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Осадки ожидаются в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Киевской и Сумской областях.
На остальной территории будет сухо, осадков не прогнозируется. Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 5-10 м/с. В западных областях местами порывы ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет в пределах +9 +14 градусов, на побережье морей и в Крыму до +20.
Днем на западе и севере Украины столбики термометров покажут +16 +21, на остальной территории +22 +27 градусов.
Погода в Киеве
В столице завтра тоже облачно с прояснениями. Местами небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в Киеве будет +12 +14 градусов, а днем около +20.
Подготовка к зиме
Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Однако недавно россияне впервые за полгода атаковали энергосистему Украины.
Ранее в "Укрэнерго" рассказали, готова ли энергосистема Украины к повторению сценария прошлой зимой.
Больше об энергетике и подготовке к зиме - читайте в интервью главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для РБК-Украина.
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