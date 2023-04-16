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Тепло, но не без дождей: прогноз погоды на сегодня

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Воскресенье 16 апреля 2023 07:00
Тепло, но не без дождей: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сегодня, на Пасху, по Украине прогнозируют преимущественно теплую погоду. Однако в некоторых регионах возможны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине облачно с прояснениями.

Небольшой, местами умеренный дождь ожидается в западных, Одесской и Николаевской областях, а ночью - и в большинстве северных и центральных областей. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Температура ночью ожидается на уровне 3-8°, в восточной части и в Карпатах 0-5° тепла. Днем 11-16°, в Закарпатье и в Крыму до 20°.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Тепло, но не без дождей: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киевской области

В области прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков.

Температура в области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°. В столице ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Отметим, что в трех областях Украины произошли масштабные подтопления.

Так, в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу и в Иванкове затопило дороги.

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