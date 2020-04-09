Тепло до +22: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 9 квітня тепла і сонячна, температура повітря піднялась до +22. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни сьогодні тело та сонячно, вдень +17+22, а вночі +1+5. У східних областях теж тепло, вдень +14+16, а вночі +1+5. На півночі країни температура повітря вдень складе +14+18, а вночі +2+6. У центрі країни вдень +14+19, а вночі +3+6. На півдні країни +15+19, а вночі +3+9.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні тепло і сонячно. Температура повітря вдень складе +17+19, а вночі +4+6.

Нагадаємо, вчора повідомлялось про заморозки вночі. Вчлоа в Україні вдень було сухо та сонячно, температура повітря вдень склала +17+20. У західних області вночі було тепло, а в східних областях - холодно.

Разом з тим, погода в Україні сильно зіпсується вже наступного тижня. В країну прийде сильне похолодання до мінусових значень, в деяких областях очікується дощ з мокрим снігом, місцями навіть грози зі снігом і дощем.