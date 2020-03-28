Тепло до +17 і сухо: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 28 березня тепла, сухо і загалом температура повітря висока. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У всіх областях сьогодні сухо. Температура повітря вдень у західних областях складе +12+15, а вночі +2+4. Втім, в Івано-Франківській області вночі -1-3. На півночі країни тепло, вдень +12+14, а вночі +2+4.

У центральних областях також тепло і сухо, вдень +12+16, а вночі +2+4. На сході країни вдень +14+16, а вночі +1+3. А у південних областях вдень +15+17, а вночі +3+6.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні тепло. Вдень +13+15, а вночі +3+5.

Нагадаємо, погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується і синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.