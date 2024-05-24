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Теплое начало лета: Укргидрометцентр дал прогноз на июнь

Фото: синоптики прогнозируют теплый июнь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в июне 2024 года прогнозируется в пределах 19-23 градусов, в горных районах 16-19 градусов тепла, что на 1,5-2 градуса выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 49-90 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 117-171 мм, что в пределах нормы.

Климатическая характеристика июня

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют о том, что в июне средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов, в горных районах 11-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-9 градусов тепла, в горных районах, Волынской, Ровенской, северных, северо-восточных и Днепропетровской областях местами 0,3-3,4 градуса мороза, на высокогорье Карпат до 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 32-38,5 градуса, в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях местами 39-39,8 градуса, в горных районах 25-33 градуса тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 39-93 мм, в Карпатах 101-157 мм (на высокогорье до 184 мм), в Крыму местами 28-37 мм.

 

Напомним, апрель стал одним из самых теплых в Киеве за историю наблюдений. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 12,8 градуса, что выше климатической нормы на 2,8 градуса. За месяц климатологи зафиксировали 13 температурных рекордов

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