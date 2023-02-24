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Теплый март: Укргидрометцентр дал прогноз на первый месяц весны

Фото: Укргидрометцентр дал прогноз на март (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В марте 2023 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется в пределах от 2 до 7 градусов тепла. Это на 2 градуса выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 27-44 мм, на Закарпатье, в Карпатах и Крымских горах 49-98 мм, что в пределах нормы, только в восточных областях несколько меньше нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов тепла, на высокогорье Карпат 3 градуса мороза.

Абсолютный минимум температуры составляет 20-37 градусов мороза, на Закарпатье и в южной части 10-27 градусов мороза; абсолютный максимум - 19-29 градусов тепла, в Карпатах 14-15 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в Закарпатье и в горных районах местами 56-106 мм, на высокогорье Карпат до 135 мм.

Напомним, в Киеве за январь 2023 года было обновлено 16 температурных рекордов. Это больше, чем за весь 2022 год.

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Гидрометцентр