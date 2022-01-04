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Тепліше за норму. Кліматологи підбили підсумки грудня в Києві

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 13:00
Тепліше за норму. Кліматологи підбили підсумки грудня в Києві Фото: грудень у Києві був трохи теплішим за норму (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2021 року середньомісячна температура грудня у Києві склала 1,6 градусів морозу. Це вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолоднішим днем було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,2 градусів морозу, а найтеплішим - 11 грудня, коли максимальна температура досягла 7,2 градусів тепла.

За даними обсерваторії, у Києві на проспекті Науки за місяць випало 66 мм опадів, що склало 140% кліматичної норми.

Нагадаємо, 3 січня в Києві було встановлено два температурних рекорди. Температура піднялася до 4,3 градусів, що на 0,3 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року. Крім того, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до 8,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градусів

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