Тепліше за норму. Кліматологи підбили підсумки грудня в Києві

Фото: грудень у Києві був трохи теплішим за норму (Віталій Носач, РБК Україна)

У грудні 2021 року середньомісячна температура грудня у Києві склала 1,6 градусів морозу. Це вище за кліматичну норму 1991-2020 рр. на 0,2 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Найхолоднішим днем було 24 грудня, коли мінімальна температура знизилась під ранок до 13,2 градусів морозу, а найтеплішим - 11 грудня, коли максимальна температура досягла 7,2 градусів тепла. За даними обсерваторії, у Києві на проспекті Науки за місяць випало 66 мм опадів, що склало 140% кліматичної норми.