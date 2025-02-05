Теплая зима позволяет выращивать в Украине миндаль, но что с привычными фруктами и зерном

Как теплая зима и отсутствие снега повлияет на урожай зерновых

"Урожайность зерновых зависит от характера похолодания, которое ожидается в зимний период. Учитывая, что в первой декаде февраля оно постепенное, то почти не повлияет. Низкие температуры (минус 15 градусов и ниже, без снега) не ожидаются, при которых возможны осложнения - повреждение корневой системы. Посевы озимых под урожай 2025 года в основном поздние, как это бывает все чаще вследствие осенней засухи", - говорят в ведомстве.

Они также объясняют, что морозостойкость зимующих культур из-за аномально теплой зимы значительно снизилась. Осенью растения накапливают сахара, которые формируют устойчивость растений к низким температурам, но в результате возобновления роста из-за аномального тепла произошел расход этих сахаров. Из-за преимущественно пасмурной погоды в январе не возникало погодных условий для их компенсации.

"На начало декабря морозостойкость (расчетная критическая температура вымерзания на глубине 3 см) оценивалась как минус 12-16 градусов в зависимости от вида озимых (ячмень и рапс менее морозостойкие). По состоянию на 20 января критическая температура вымерзания повысилась до минус 8-12 градусов. Если такая температура почвы на глубине 3 см удерживается более 3-5 дней, то вероятно повреждение корневой системы и частичная гибель растений", - объясняют эксперты.

Добавим, что пока по прогнозу погоды ожидается постепенное снижение температуры, оно будет сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега. Вероятно образование снежного покрова. Самые низкие температуры во второй пятидневке февраля местами могут достигать минус 10-14 градусов.

"Такой характер похолодания на сегодня не угрожает посевам. Прогноз погоды является надежным до 10 дней, а за этими пределами могут быть разные ситуации. Пока ничего критического не произошло", - отмечают в Минагрополитики.

Аграрии не ожидают снижения температур, которое может навредить озимым (фото: Getty Images)

Вызовут ли высокие температуры нашествие вредителей

"На территориях, где были достигнуты и удерживались длительное время температуры выше нуля, вредители сохраняются, развиваются, возникает угроза увеличения количества популяций и более раннее "наступление" их на посевы", - говорят в ведомстве.

Посевы озимых зерновых культур и рапса везде заселены грызунами, но их распространение сдерживает увлажнение почвы от кратковременного снега и дождя различной интенсивности.

"В дальнейшем угроза увеличения численности грызунов, прежде всего в озимых, вероятна, если будет устойчивый снежный покров, под которым при наличии достаточного количества корма грызуны продолжают размножение", - объясняют в министерстве.

Однако уже сейчас против мышевидных грызунов провели защиту на площади 496,3 тысячи га. Химическим методом обработали - 373,7 тысячи га, биологическим методом - 122,6 тысячи га.

"Прогнозируется существенное распространение не только вредителей, но и болезней. Поэтому нужно будет предусмотреть увеличение количества химических обработок многолетних насаждений", - отмечают эксперты.

Каким будет урожай других культур и фруктовых деревьев

"Пока говорим о тех культурах, что на полях, и условиях, которые еще не наступили и только ожидаются. Есть беспокойство относительно дефицита осадков в феврале. Однако чередование похолоданий с потеплением как правило сопровождается дождями, снегом, мокрым снегом, а учитывая, что почва талая, поэтому подавляющее количество осадков усваиваются, что чрезвычайно важно для формирования нормальных влагозапасов на весну", - говорят в ведомстве.

Вместе с этим есть угроза недостаточного увлажнения почвы на начало весны.

"Нет данных по восстановлению сокодвижения во фруктовых деревьях, однако по температурным показателям (для восстановления сокодвижения необходимы температуры выше +3 градуса) это уже возможно, за исключением северо-восточных районов, и это очень рано. В этом случае очень опасно резкое снижение температуры, которое грозит повреждением коры деревьев. Ожидаем постепенное снижение", - говорят в Министерстве.

В связи с тем, что верхний слой почвы в настоящее время не промерз, в случае повышения температуры есть большая вероятность начала раннего сокодвижения на ягодниках и плодовых культурах, особенно фруктовых деревьев косточковых пород - персик, абрикос.

Сможем ли из-за изменения климата выращивать новые культуры

"Все прогнозы указывают на дальнейшее потепление, поскольку есть стремительное повышение температуры в Украине не только зимой, но и летом, а также нарушение сезонности. Наша страна уже более как 20 лет перешла в новые климатические условия и это требует постоянной адаптации и изменения культур для выращивания в новых условиях", - говорят эксперты.

Сумма эффективных температур в Киевской области в позапрошлом десятилетии составляла в пределах 2 200 - 2 400 градусов. В последнее десятилетие она увеличилась до 3 000 - 3 200 градусов, что дает возможность сельхозпроизводителям выращивать более теплолюбивые многолетние культуры, такие как виноград, миндаль и тому подобное.

"В настоящее время ряд фермерских хозяйств в зонах Лесостепи и смешанных лесов не только выращивают технические сорта винограда, а и производят качественную винопродукцию", - заявляют в Министерстве.