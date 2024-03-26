Теплая погода входит в Украину. Синоптик дала прогноз на завтра

"Уже завтра ожидается днем +10...+15 градусов, а в течение недели температура воздуха поднимется до +15...+20 градусов. В среду будет преобладать антициклональный (без осадков - ред.) характер погоды", - констатировала она.

По словам синоптика, хотя Украина и будет окружена отовсюду дождевыми циклонами и фронтами, антициклон Niklas не пропустит осадки.

"Во всех областях Украины будет преобладать сухая, даже солнечная погода", - констатировала Диденко.

Штормовой ветер

Завтра в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать штормовых 15-22 м/с.

Погода в Киеве и в ближайшие дни

В Киеве 26 марта предполагается сухая, малооблачная погода. В ближайшую ночь будет холодно, +1...+3 градуса, завтра днем потеплеет до +10...+12 градусов.

"А в дальнейшем уже начнется настоящий температурный рахат-лукум, к концу недели воздух прогреется до +17...+20 градусов!" - констатировала синоптик.