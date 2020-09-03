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Відтепер засідання Кабміну можуть проходити онлайн: опубліковано постанову

Автор: Дмитро Левицький

Відтепер засідання уряду можуть проходити в онлайн-режимі. Онлайн-засідання зможуть проводити й урядові комітети.

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Відповідна постанова уряду була опублікована на порталі Кабміну.

Відповідно до постанови, прем'єр-міністр може дозволяти членам Кабміну брати участь в засіданні у режимі відеоконференції. Онлайн-засідання можуть проводитися у період карантину через коронавірус в Україні та в інших випадках за рішенням прем'єра.

Онлайн-засідання можуть проводитися:

  • у випадках, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідацією їх наслідків;
  • у випадках, пов’язаних з виникненням загрози життю або здоров’ю населення;
  • з невідкладних питань щодо проведення операції Об’єднаних сил та обороноздатності держави.

Голосування під час онлайн-засідання здійснюється шляхом підняття руки членом уряду на питання головуючого про те, хто "за", "проти" або "утримався".

Нагадаємо, рішення про запровадження онлайн-засідань Кабміну було ухвалене на урядовому засіданні 2 вересня.

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