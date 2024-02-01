Теперь Путин ни ногой. Армения официально стала членом МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут 3 октября прошлого года. В ноябре Международный уголовный суд объявил, что Римский статут для Армении вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Ратификация Арменией Римского статута вызвала недовольство российской стороны, поскольку МУС в 2023 году выдал международный ордер на арест Путина за депортацию украинских детей.

Ордер МУС подразумевает, что страны, ратифицировавшие Римский статут, должны будут арестовать диктатора при посещении этих стран. МИД России даже направил ноту в связи с отправкой правительством Армении Римского статута на ратификацию в Национальное собрание.

Издание отмечает, что решение о присоединении к Римскому статуту было продиктовано тем, что власти видят в этом возможность привлечь Азербайджан к ответственности за совершенные им военные преступления.

Ордер на арест Путина

С начала полномасштабного вторжения Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в аннексированный Крым, Беларусь или отдаленные районы России.

Депортация стала поводом к тому, чтобы Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

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