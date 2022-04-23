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Тепер Південноукраїнська АЕС. "Енергоатом" перейменував станцію на Миколаївщині

Фото: Південноукраїнська АЕС (uk.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відреагувала на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя щодо перейменування Южноукраїнської АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мовного омбудсмена у Facebook.

Атомна електростанція у Миколаївській області відтепер має назву Південноукраїнська АЕС. Таке рішення ухвалили в "Енергоатомі".

"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською. Дякую в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну. Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", – заявив Кремінь.

Місто Южноукраїнськ була засноване в 1976 році як селище Костянтинівка-2 та стало містечком енергетиків АЕС. Чинну назву місто отримало в 1987 році.

До слова, Євросоюз може запровадити "розумні санкції" проти енергетики РФ.

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ЭнергоатомЮжно-Украинская АЭСМиколаївська область