Тепер Південноукраїнська АЕС. "Енергоатом" перейменував станцію на Миколаївщині

Атомна електростанція у Миколаївській області відтепер має назву Південноукраїнська АЕС. Таке рішення ухвалили в "Енергоатомі".

"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською. Дякую в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну. Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", – заявив Кремінь.

Місто Южноукраїнськ була засноване в 1976 році як селище Костянтинівка-2 та стало містечком енергетиків АЕС. Чинну назву місто отримало в 1987 році.