Тепер Південноукраїнська АЕС. "Енергоатом" перейменував станцію на Миколаївщині

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відреагувала на звернення Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя щодо перейменування Южноукраїнської АЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мовного омбудсмена у Facebook.
Атомна електростанція у Миколаївській області відтепер має назву Південноукраїнська АЕС. Таке рішення ухвалили в "Енергоатомі".
"На один російськомовний покруч менше! Після мого звернення наша АЕС нарешті стала Південноукраїнською. Дякую в. о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петру Котіну. Пане голово Южноукраїнська, приготуйтесь", – заявив Кремінь.
Місто Южноукраїнськ була засноване в 1976 році як селище Костянтинівка-2 та стало містечком енергетиків АЕС. Чинну назву місто отримало в 1987 році.
До слова, Євросоюз може запровадити "розумні санкції" проти енергетики РФ.
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