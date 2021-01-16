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Тепер офіційно. Закупівлею COVID-вакцини для України займеться Crown Agents

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.

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Постанова уряду від 13 січня №23 оприлюднено на Урядовому порталі.

"Спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлю вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, є Краун Ейджентс Лімітед (CROWN AGENTS LIMITED)", - йдеться в постанові.

Рішенням уряду визначено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення вакцинації.

На вакцинацію із спеціального фонду держбюджету Міністерству охорони здоров'я виділяється сума 1 376 695 тисяч гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд вирішив закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора щодо придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупки".

Crown Agents - британська міжнародна компанія. Співпрацює з урядами по всьому світу, надає послуги у сфері охорони здоров'я, економічного розвитку, гуманітарної допомоги.

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