Теперь официально. Закупкой COVID-вакцины для Украины займется Crown Agents

Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

Постановление правительства от 13 января №23 обнародовано на Правительственном портале.

"Специализированной организацией, осуществляющей закупку вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, является Краун Ейджентс Лимитед (CROWN AGENTS LIMITED)", - говорится в постановлении.

Решением правительства определен порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проведения вакцинации.

На вакцинацию из специального фонда госбюджета Министерству здравоохранения выделяется сумма 1 376 695 тысяч гривен.

Как сообщало РБК-Украина, правительство решило закупать вакцину от коронавируса через международную компанию Crown Agents. В Минздраве объяснили смену оператора по приобретению вакцины неэффективностью работы госпредприятия "Медзакупки".

Crown Agents - британская международная компания. Сотрудничает с правительствами по всему миру, оказывает услуги в сфере здравоохранения, экономического развития, гуманитарной помощи.