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Теперь в комнате охранника. На станции скоростного трамвая в Киеве сняли дефибрилляторы

Фото: Дефибриллятор в общественных местах (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

На станции скоростного трамвая "Национальный авиационный университет" сняли дефибрилляторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. ректора НАУ и депутата Киевсовета Ксению Семенову.

В Департаменте транспортной инфраструктуры подтвердили, что из-за частых актов вандализма дефибриллятор переместили в комнату дежурного охранника. В случае необходимости граждане должны обращаться к дежурному на станции.

Ответ на запрос Ксении Семеновой (Telegram-канал "Семенова тут")

Семенова раскритиковала это решение, отметив, что пока человек будет искать охранника, пострадавший может не дождаться помощи.

"Это не сказочка. После установки дефов в метро, был с десяток случаев, когда это спасло жизнь. Если бы дефов там не было, то не спасло бы. Вроде бы логично звучит", - написала и.о. ректора НАУ в своем Telegram-канале.

Она предложила привлечь муниципальную охрану для защиты оборудования вместо того, чтобы его снимать.

Кроме того, по поручению Департамента транспортной инфраструктуры, КП "Киевпасстранс" в ближайшее время должно разместить информацию о местонахождении дефибрилляторов на станциях скоростного трамвая. Вероятно, дефибрилляторы убрали со всех трех станций.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что маршруты киевских автобусов, троллейбусов и трамваев доступны онлайн, а движение отдельного общественного транспорта можно отслеживать на интерактивной карте в режиме реального времени.

Также мы рассказывали, что в городском транспорте столицы внедряется система безбилетного проезда. Она предполагает, что оплачивать проезд можно будет с помощью приложения – будет происходить самовалидация.

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Киев