"Теоретический сценарий". В Международном союзе биатлонистов рассказали о допуске россиян на Олимпиаду

IBU с самого начала полномасштабной войны оставляет в силе дисквалификацию россиян и белорусов. Однако последние заявления свидетельствуют об определенных сдвигах в риторике организации.

Как заявил представитель IBU Крис Винклер, участие спортсменов из стран под баном на Олимпийских играх 2026 года возможно только при условии предоставления специальных приглашений - так называемых wild card. Такие исключения должны быть одобрены исключительно Международным олимпийским комитетом (МОК).

Однако и здесь для россиян и белорусов пока есть серьезный барьер. По правилам IBU такие приглашения могут получить только спортсмены, выступающие в соревнованиях под эгидой организации. К тому же, все основные квоты на Олимпийские игры-2026 уже определены по результатам Кубка наций-2024/25.

"Без участия в Кубке мира или Кубке IBU получить wild card невозможно. Это прописано в правилах. Любое изменение квот - лишь теоретический сценарий. Он должен быть предложен и утвержден МОК", - подчеркнул Винклер.

Президент IBU Олле Далин подтвердил, что только национальные федерации, которые не находятся под санкциями, могут подавать запросы на wild card до января 2026 года. Поэтому путь к участию биатлонистов из РФ и Беларуси выглядит малореалистичным.

Однако по сравнению с предыдущими жесткими заявлениями, в позиции IBU появилось определенное пространство для гипотетических компромиссов. Особенно на фоне того, что другие федерации зимних видов спорта уже частично открыли двери для спортсменов из заблокированных стран.

В частности Международный союз конькобежцев (ISU) позволил "нейтральным" спортсменам выступать в квалификации на зимнюю Олимпиаду-2026. А президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш, несмотря на продление санкций, высказался за возвращение россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо. Биатлонные старты запланированы на 8-21 февраля. Они пройдут на трассе в Антхольц-Антерсельве.