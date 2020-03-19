Тенісний сезон припинений до початку літа через коронавируса

Асоціації чоловічого (ATP) і жіночого (WTA) тенісу ухвалили рішення скасувати всі змагання до 7 червня через пандемію коронавірусу. Спільна заява опублікована на сайтах організацій.

Паралельно заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.

Ті турніри, які були заплановані на період з 8 червня 2020 року, на цей час зберігають за собою дати проведення.

Раніше Федерація тенісу Франції прийняла рішення перенести турнір "Більшого Шолома" Ролан Гаррос у зв'язку з пандемією коронавірусу, спочатку запланований в нинішньому році з 25 травня по 7 червня. Тепер турнір пройде з 20 вересня по 4 жовтня.

Раніше повідомлялось, що через скасування турніру в Індіан-Уеллсі перша ракетка України Еліна Світоліна не зможе захистити торішні очки за виступ на турнірі і втратить місце в топ-5 рейтингу.

Нагадаємо, що через коронавірус вже припинена низка європейських футбольних чемпіонатів. Євро-2020 перенесений на наступний рік. Крім того, скасовані чотири Гран-прі Формули-1, різні боксерські поєдинки та інші змагання.

При цьому, МОК потрапив під критику через намір провести Олімпіаду-2020 вчасно.