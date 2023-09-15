RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Теннисная сборная Украины с драматической победой прорвалась в плей-офф Кубка Дэвиса

Фото: Алексей Крутых заложил фундамент финального успеха сборной (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по теннису одолела сборную Колумбии в Кубке Дэвиса благодаря победам Алексея Крутых и Владислава Орлова. В свою очередь Илья Белобородько и Вячеслав Белинский потерпели поражение в паре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Кубок Дэвиса, Мировая группа I

Белобородько/Белинский – Кабаль/Фарах – 0:2 (2:6, 4:6)

Крутых – Галан – 2:1 (3:6, 6:0, 6:3)

Орлов – Мехия – 2:1 (5:7, 6:4, 7:6)

 

Начался день для украинской команды неудачно. В поединке пар Белобородько и Белинский не смогли ничего противопоставить колумбийцам. Латиноамериканцы Кабаль и Фарах с двумя брейками закрыли первый сет всего за 32 минуты.

Молодые украинцы попробовали навязать конкуренцию во второй партии. Уступая 1:3, они сумели сократить отставание до минимума (4:5) в конце сета. Однако "под ноль" проиграли на подаче Кабаля с Фарахом и не смогли принести положительный результат.

Вернул сборную Украины в игру Крутых. Правда, киевлянин поначалу проспал стартовый рывок колумбийца Галана. Тот с быстрым брейком повел 4:1 в стартовом сете и не отдал своего. Впрочем, две следующие партии украинец оставил за собой.

Сначала Крутых выдал невероятный перформанс против представителя топ-100 рейтинга ATP. Он не просто закончил сет за каких-то 27 минут. Украинский теннисист повесил "баранку" латиноамериканцу, не предоставив возможности взять хотя бы очко. Третья партия была более конкурентной, но брейк в дебюте обеспечил победу Крутых.

Следовательно, судьба путевки в следующий раунд зависела от пятого матча. Орлов в течение первого сета успел обменяться брейками с Мехией. Впрочем, колумбиец нанес еще один удар в самый ответственный момент. Он взял подачу украинского теннисиста в двенадцатом гейме и закрыл партию.

Харьковчанин, однако, реабилитировался во втором сете. В этот раз Орлов был сильнее в финальных розыгрышах и сумел склонить чашу весов в свою пользу. Третья же партия стала настоящей драмой. Совершенно ровная игра привела к тай-брейку, а там украинец все же дожал оппонента (7:4).

К слову, украинка Надежда Киченок вышла в финал Осаки в парном разряде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныТеннис