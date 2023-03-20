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Теннисная федерация призвала НОК отказаться от бойкота соревнований с россиянами

Фото: Ангелина Калинина и россиянка Дарья Касаткина на Кубке Кремля-2021 (kremlincup.ru)
Автор: Антон Федорцив

На обвинения Национального олимпийского комитета и Министерства молодежи и спорта по поводу матчей украинцев против российских спортсменов официально отреагировала Федерация тенниса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост организации в Facebook.

Министр спорта Вадим Гутцайт недавно упрекнул отечественных теннисистов в регулярных состязаниях с представителями РФ на международных турнирах. Он призвал бойкотировать матчи против российских и белорусских спортсменов, чтобы президент Международного олимпийского комитета Томас Бах был лишен аргументов в пользу возвращения обоих государств в международный спорт.

В ответ теннисная федерация обнародовала совместное заявление функционеров и ряда ведущих теннисистов во главе с первой ракеткой Украины Ангелиной Калининой. В нем они призывают не избегать матчей со спортсменами страны-агрессора и ее союзницы, а усилить давление на руководящие спортивные организации, до сих пор допускающие их к участию в турнирах.

"Этим обращением мы высказываем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании", – говорится в заявлении.

По мнению представителей теннисного сообщества, отказ от соревнований станет санкцией против украинцев, а не российских или белорусских теннисистов. Зато сейчас отечественные спортсмены могут продвигать украинскую позицию в разных уголках мира. Встречи же с представителями РФ и Беларуси они считают хорошим поводом побеждать их и на спортивном фронте.

Ранее НОК Украины подготовил план мер по недопущению российских и белорусских атлетов к Олимпийским играм-2024. Отдельно члены Национального олимпийского комитета проголосовали за возможный бойкот Олимпиады. Эту идею поддержали 109 членов из присутствующих 112-ти членов организации.

К слову, украинка Свитолина получила уайлд-кард на Charleston Open в Южной Каролине.

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