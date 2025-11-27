Победитель тендера "Укргаздобычи" пытается избежать уплаты пошлины за ввоз труб из Китая

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Согласно тендерной документации, она предлагает поставить трубы производства Henyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (Китайская Народная Республика). При этом поставщик указал, что на предложенные им китайские трубы действует нулевая ставка антидемпинговой пошлины.

В чем проблема

Дело в том, что еще в мае 2020 года Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорта стальных труб из Китая на уровне 51,52% таможенной стоимости. Только непосредственно производителям группы Henyan Valin и Tianjin Pipe Corporation разрешили ввоз по ставке 0%. В декабре 2021 года дополнительно только две посреднические компании - американская Vorex LLC и гонконгская SGMC Limited - были добавлены в перечень тех, кто имеет право поставлять такие трубы по ставке 0%. Следовательно, Liberty Tool International, Inc. отсутствует в перечне тех, кто может завозить китайские трубы без пошлины.

Срок действия пошлин истекал в мае 2025 года, однако Межведомственная комиссия по международной торговле решила начать пересмотр антидемпинговых мер по импорту труб из Китая, поэтому срок действия установленных ранее пошлин на них продлили.

В распоряжении редакции также есть официальное разъяснение Государственной таможенной службы Украины, согласно которому Liberty Tool International Inc. может поставлять китайские трубы в Украину только при условии уплаты пошлины в размере 51,52%. Таким образом в бюджет Украины должно поступить более 500 млн грн таможенных платежей, а тендерное предложение поставщика должно быть дороже.

Что известно о компании

Компания Liberty Tool International Inc. принадлежит гражданину с двойным гражданством Украины и США бизнесмену Федору Закусило.