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Тенденция к обострению. Эксперты оценили ситуацию на Лиманском и Купянском направлениях

Иллюстративное фото: эксперты оценили ситуацию на Лиманском и Купянском направлениях (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Елизавета Драбкина

Ситуация на Лиманском и Купянском направлениях имеет тенденцию к обострению. Российские военные сосредоточили там большое количество живой силы и техники.

Об этом военные эксперты сообщили в комментариях к материалу РБК-Украина "Бахмутская ловушка. Как продвигается контрнаступление ВСУ и ждать ли динамики на юге".

Российские военные пытаются наступать на Авдеевском, Марьинском, Купянском и Лиманском направлениях. При этом успеха они не добиваются, ведь украинские защитники отбивают все атаки, а позиции врага не меняются.

Военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что особенно сложная ситуация сложилась под Авдеевкой.

"Здесь противник вернулся к тактике так называемых "мясных штурмов", то есть атакует в лоб большим количеством живой силы, пытаясь продавить нашу оборону. Несет безумные потери, но говорить о масштабных территориальных достижениях не приходится. Определенное продвижение есть, но с учетом колоссальных потерь это ни о чем", - сказал он.

При этом ситуация на Лиманском и Купянском направлениях имеет тенденцию к обострению. Прежде всего, причина этого - сосредоточение большого количества личного состава врага, а также его бронетехники и других видов вооружений.

Селезнев назвал перспективы достаточно тревожными, поэтому считает, что Генштаб должен отреагировать на вызовы соответствующим образом.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что у оккупантов одна из наиболее боеспособных группировок в Луганской области. При этом она не способна на масштабные свершения.

"Здесь в принципе ничего нового. Есть угроза более интенсивных действий в направлении Купянска и из Кременной на Лиман. Но это, прежде всего, имитация с целью отвлечь внимание Сил обороны Украины и попытка оттянуть наш ресурс с юга и Донецкой области", - сказал он.

Коваленко считает, что у россиян пока нет возможностей для прорыва на этих направлениях, в том числе в Харьковскую область. По его словам, они проводят локальные наступательные операции ограниченного масштаба.

Контрнаступление ВСУ

Украинские войска продолжают вести наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях. Они закрепляются на достигнутых рубежах и бьют по вражеских целях противника.

В то же время ВСУ сдерживают наступление россиян на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Недавно генерал Александр Сырский отмечал, что россияне в Бахмуте находятся в ловушке, а Силы обороны берут город под огневой контроль.

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Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ