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Темпи вакцинації зросли в 1,5 рази, - міністр

Новини » Медицина     26.11.2019 - 12:05
Темпи вакцинації зросли в 1,5 рази, - міністр
Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Скалецька розповіла про вакцинальну кампанію

Темпи вакцинації зросли в 1,5 рази. Про це міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька заявила в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на каналі ТРК Україна.

"Ми провели дуже інтенсивну вакцинальну кампанію в кількох областях, де за певними віковими групами рівень вакцинації піднявся практично до 80%. І не отримали ні єдиної негативної історії, коли щось би сталося і людина потрапила в реанімацію після того, як була вакцинована", - розповіла міністр.

Вона переконана, що Україна зараз вийшла на рівень Європи і Америки, де на задоволеність станом свого здоров'я і на його рівень впливає те, як ми до нього ставимося.

В ефірі ток-шоу парламентарії та міжнародні експерти обговорювали, в чиїх руках здоров'я українців, чи зможе нова влада навести порядок в медицині і повернути довіру до лікарів.

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