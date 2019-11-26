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Темпы вакцинации возросли в 1,5 раза, - министр

Новости » Медицина     26.11.2019 - 12:05
Темпы вакцинации возросли в 1,5 раза, - министр
Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая рассказала о вакцинальной кампании

Темпы вакцинации возросли в 1,5 раза. Об этом министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на канале ТРК Украина.

"Мы провели очень интенсивную вакцинальную кампанию в нескольких областях, где по определенным возрастным группам уровень вакцинации поднялся практически до 80%. И не получили ни единой негативной истории, когда что-то бы случилось и человек попал в реанимацию после того, как был вакцинирован", - рассказала министр.

Она убеждена, что Украина сейчас вышла на уровень Европы и Америки, где на удовлетворенность состоянием своего здоровья и на его уровень влияет то, как мы сами к нему относимся.

В эфире ток-шоу парламентарии и международные эксперты обсуждали, в чьих руках здоровье украинцев, сможет ли новая власть навести порядок в медицине и вернуть доверие к врачам.

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